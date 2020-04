​FC Porto propõe corte de 40% aos jogadores

Veja também:

Segundo o jornal "Record", o FC Porto propõe um corte de 40% nos salários dos jogadores, mas com devolução garantida.



Caso avance esta proposta, está assegurada uma devolução de 20% assim que o campeonato recomeçar. Os restantes 20% serão restituídos quando for permitida a realização de jogos com público nas bancadas, permitindo à SAD a recuperação das receitas de lugares anuais e de bilheteira nos encontros no Estádio do Dragão.

Segundo o "Record", o plantel do FC Porto aceita ajudar a combater a crise, mas através dos seus capitães sugeriu alguns acertos nas condições apresentadas pela SAD.

Os campeonatos estão parados em Portugal, devido à pandemia de Covid-19. A Liga pretende retomar as competições no início de junho.