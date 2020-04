Que os portugueses não estão "nas tintas" para a Covid-19 é bem visível na forma como a epidemia tem evoluído em Portugal. Menos percetíveis, são os pequenos sinais associados ao confinamento social das últimas semanas, como é o caso do aumento nas vendas de latas de tinta a clientes particulares.



"Neste momento até se vende bastante mais. As pessoas estão a aproveitar para fazer aquilo que normalmente não fazem", diz à Renascença um revendedor de tintas "CIN", no centro da cidade de Braga.

O mesmo se verificou num dos balcões da "Robbialac", no Porto, sobretudo em março. "No início da quarentena, notei que os particulares vinham cá e houve aumento na procura, porventura porque iriam ficar em casa e aproveitar o tempo para fazer pinturas; no decorrer deste mês já não noto essa afluência", assinala o responsável por uma das lojas da marca na cidade invicta.

Já em Coimbra, um representante da "Sotinco" reconhece que, mesmo não tendo havido "um aumento substancial" das vendas, os particulares acabaram por compensar alguma redução nas vendas para a setor da construção, ao ponto de "não se notar uma grande quebra".

Finalmente a "Barbot", com fábrica em Gaia, assinala que "do armazém têm saído os camiões em número normal para os clientes que fazem as grandes encomendas" e que "nas lojas, tem-se vendido bem a clientes particulares".