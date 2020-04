​“Passeio + Seguro” coloca os cidadãos a caminhar pelo lado esquerdo

Veja também:

A Câmara Municipal do Peso da Régua já está a preparar o regresso à vida ativa e, nesse sentido, está a lançar a campanha “Passeio + Seguro”.



De acordo com o presidente da autarquia, José Manuel Gonçalves, o objetivo da iniciativa é “criar o hábito de caminhar sempre pela esquerda” e pretende “acompanhar o regresso progressivo dos reguenses à normalidade das suas vidas”, após a pandemia.

“O objetivo é as pessoas poderem andar na rua, mas de forma segura e, nesse sentido, a melhor forma é caminharem todas no mesmo sentido. Assim, não há cruzamento de pessoas e podemos baixar de forma significativa o contacto e o contágio”, explica o autarca.

Segundo a autarquia, trata-se de um “modelo inovador e uma regra simples” que pode ser “muito importante na prevenção contra a Covid-19”.

A iniciativa é lançada ainda em tempo de confinamento, para “começar a consciencializar a população do concelho para, quando se começar a retomar a normalidade e o comércio e os serviços reabrirem, a nova regra já estar massificada”.

O “Passeio + Seguro” transmite orientações específicas relativamente a formas seguras de circulação para os peões, bem como aos comportamentos que deverão ser adotados no acesso a espaços comerciais e serviços.

“Tudo pela segurança de todos, na certeza de que, desta forma, o regresso será feito em segurança”, indica o município.

A autarquia preparou um panfleto, que vai divulgar, em que estão contidas orientações para quem tiver necessidade de sair e normas de como circular a pé nos passeios.

Assim os cidadãos devem “circular sempre no passeio do lado esquerdo” e devem “deixar livre a zona mais à esquerda do passeio, para zonas de espera das lojas de comércio e serviços”.

Para aceder ao comércio e serviços é sugerido que ao “chegar próximo da loja ou serviços, deve encostar mais à esquerda e esperar pela sua vez para entrar”. Se o estabelecimento comercial ou os serviços se situarem do lado oposto da rua é pedido que se atravesse a rua na passadeira mais próxima.

Nas entradas das zonas comerciais vão ser colocadas zonas de espera, para o cumprimento das distâncias e limites de segurança.

A autarquia aconselha ainda a que se “use sempre a máscara” nas saídas à rua.

“Passeio + Seguro” é uma iniciativa da Câmara do Peso da Régua, à qual se juntam parceiros como o Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Douro Norte, a GNR, a Associação Comercial e Industrial dos concelhos de Peso da Régua, Santa Marta de Penaguião e Mesão Frio (ACIR), o Agrupamento de Escolas João de Araújo Correia, o Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar do Peso da Régua e o projeto Escolhas D`Ouro E7G.