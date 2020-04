Participações por violência doméstica em queda, mas números podem não ser reais

Caíram 34% as participações por violência doméstica, em Portugal.

Os dados foram avançados à Renascença pela PSP e dizem respeito ao período homólogo do ano passado.

“A PSP tem a reportar, de 1 a 15 de abril de 2020, 466 participações por violência doméstica. Quando comparamos com igual período de 2019, registamos uma diminuição de 34%. Este ano temos uma média de 31 participações por dia, em 2019 tínhamos uma média de 46 participações por dia”, explica o subintendente Hugo Guinote.

O oficial da PSP duvida, contudo, que o número de denúncias corresponda ao real número de agressões. Por um lado, diz, vítimas e agressores passam 24 horas, por dia, na mesma casa. Por outro, há vizinhos por perto, o dia inteiro.

“Estamos em crer que não reportam a realidade do que está a acontecer, por duas razões. Por um lado, o facto de as vítimas estarem na residência junto dos agressores pode diminuir a liberdade que têm de fazer as denúncias, mesmo por forma indireta, contactando familiares, vizinhos ou colegas de trabalho. Porém, existe um fator positivo, é que 26% das participações são de vizinhos, porque há vizinhos 24 horas por dia”.

O subintendente revela ainda que é possível fazer denúncias de forma discreta, por email, para violenciadomestica@psp.pt.