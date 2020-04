O primeiro dia de telescola da família Pedras. "Isto é uma adaptação para todos"

Veja também:

Sentado no sofá frente à televisão, João, de sete anos, aprende a divisão silábica. É a primeira aula do programa #EstudoEmCasa. Do outro lado, no ecrã da televisão, no canal RTP Memória, está a nova professora de Português do primeiro ciclo que vai acompanhar o aluno do primeiro ano nos próximos tempos.



Ao lado, está sentada a mãe que vai tomando notas da aula: “Ele ainda é pequenino e não custa ter um papel e um lápis para ajudar. Isto é uma adaptação para todos,” explica Maria Luís.

Ao mesmo tempo, noutra divisão da casa, o irmão Diogo tira as últimas dúvidas com a diretora de turma, via “Class Room”, antes da primeira aula de Ciências Naturais pela televisão. O aluno do 5.º ano garante estar “preparado”, mas admite nunca ter imaginado poder vir a “ter aulas pela televisão”.