Mais 35 mil casos suspeitos em 48 horas? DGS explica o método, mas não a variação

Já no domingo, a Renascença tinha questionado a DGS sobre o aumento de 24.893 no número de casos suspeitos e de 24.570 de casos não confirmados em relação ao boletim de do dia anterior.

“Neste momento utilizamos no SNS uma malha muito larga. Preferimos apanhar muitos casos que não sejam positivos a deixar passar um caso positivo. Todas as pessoas que ligam para o SNS 24 e que apresentam sintomas, mesmo que sejam ligeiros, ficam como suspeitos. Depois são contactados por um médico, são testados e acabam por ser negativas. Mas é uma estratégia do nosso país captar o máximo possível de pessoas suspeitas para fazer o teste", explicou.

Hoje o valor volta a dar um salto com mais 10.749 pessoas suspeitas a entrar para a base de dados da DGS.

A política de testagem dos lares

Numa outra questão, a propósito da testagem em lares, a diretora-geral da Saúde garantiu que há duas políticas neste “plano muito intenso” de testagem em lares de idosos.

A primeira é a de testar “num lar onde apareça algum com sintomas, seja profissional ou utente, há uma política de testar rapidamente o lar” por inteiro. A outra a é a dos “testes de rastreio” que estão a ser feitos num programa em colaboração com autarquias e a academia. “Esse plano vai cobrir progressivamente todos os lares, inicialmente pela zona Norte” e depois chegando a todo o país, progressivamente.

Já em relação às criticas do presidente da autarquia de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, sobre a atuação nos lares de idosos do concelho, a diretora-geral da Saúde disse que “a região Norte tem um plano muito bem elaborado com os seus parceiros, com as autarquias, a segurança social, a proteção civil e tenta-se encontrar para cada lar as melhores metodologias para fazer os testes e o que se faz depois, nomeadamente isolar as pessoas dos lares que estejam positivas ou que tenham tido contacto próximo com positivos – o que se aplica aos profissionais e aos residentes”.

“Este é o plano que existe para a região norte, é o plano que tem estado a ser aplicado na grande maioria das situações, concretamente sobre Gaia não temos todos os pormenores mas sabemos que há este plano e que tem havido uma excelente articulação entre as autoridades”, assegurou a diretora-geral de Saúde.