Lições para futuro

A pandemia que nos visitou vai deixar um rasto em múltiplos aspetos, sejam políticos, económicos, culturais, socais e de comportamento. Mas o tempo, essa coisa a quem Santo Agostinho se referiu dizendo que se ninguém lhe perguntasse o que era o tempo ele sabia, mas se alguém lhe fizesse a pergunta e ele quisesse explicar, deixava de o saber.



O tempo para a frente é um enigma, para trás pode ser uma lição. Gente poderosa por todo o mundo disse que ninguém estava preparado para esta pandemia O paradoxo é que, quanto mais global é o fenómeno que nos surpreende, mais dificilmente se torna antecipá-lo.

Consciente desta limitação resta a atitude inteligente de retirar ensinamentos para o futuro. E se aparecer outro tipo de pandemia? E se aparecer um sismo de intensidade muito forte? Voltaremos a ouvir que não era possível estar preparado?

O tempo vivido durante estas semanas recomenda que os Ministérios dos Negócios Estrangeiros, da Administração Interna, da Defesa Nacional, da Saúde e da Segurança Social preparem um plano, que deve ser periodicamente testado para ser acionado em casos de cataclismo. Lembro que 45% da população residente em Portugal vive nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto e que 52% da população vive numa faixa costeira de 25 quilómetros.

A segunda lição a retirar destas semanas resulta da falta de articulação entre as estruturas dependentes dos Ministérios da Saúde e da Segurança Social. O exemplo maior aconteceu com a Orientação da Direção Geral da Saúde, que veio impor aos Lares a vigilância e tratamento de doentes com infeção COVID-19, sem definir a cobertura necessária de médicos, de enfermeiros e de equipamento. Estes doentes necessitam de cuidados de saúde, vigilância diária, médicos, enfermeiros e estruturas que permitam o isolamento, que os lares não podem dar. Este incidente veio demonstrar a maior conveniência em colocar sob a mesma tutela os serviços da saúde e a componente de ação social afeta à Segurança Social.

Assim se prepara o tempo que não sabemos explicar.

*José da Silva Peneda. Antigo ministro do Emprego e da Segurança Social, eurodeputado e conselheiro do presidente da Comissão Europeia Jean Claude Juncker.