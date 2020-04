DGS vai estudar porque é que há pessoas a morrer em casa de Covid-19

Sem ainda ter dados finais, Freitas considera que não é despiciendo as pessoas “terem a vontade de morrer em casa” tanto nesta como noutras doenças.

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, disse que está a estudar o porquê de haver pessoas que estão a morrer em casa e em instituições infetadas com Covid-19. “Estamos a avaliar e a estudar”, afirmou aquela responsável, na conferência de imprensa diária desta segunda-feira.

"Estamos a avaliar um conjunto de critérios e fatores, no que diz respeito ao consentimento informado mas também à tecnologia utilizada", disse o secretário de Estado da Saúde, António Sales Lacerda.

Em relação à utilização do plasma de doentes recuperados da infeção do novo coronavírus, o ministério da Saúde avançou, esta segunda-feira, que queria começar os testes clínicos a partir de maio.

Deputados usam máscaras cirúrgicas

As indicações da DGS são de que a população em geral deve usar as máscaras comunitárias, mas há deputados a usar as máscaras que deviam estar disponíveis sobretudo para os profissionais de saúde.

Graça Freitas relembrou que não se pode “comprometer a necessidade maior, que é o seu uso por profissionais de saúde”.

Ainda assim, considera que se estão a ser usadas, “é porque o mercado tem capacidade de abastecer”. “Nós estamos a conseguir abastecer o mercado do SNS”, assegura.

“Mas que fique claro que não pode haver falta nestes setores”, remata a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.