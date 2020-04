Covid-19. Telescola arranca esta segunda-feira para 850 mil alunos

Veja também:

Mais de 850 mil alunos do ensino básico contam a partir desta segunda-feira e durante o terceiro período com aulas de apoio através da televisão, e vão aprender com professores à distância devido à pandemia de Covid-19.

Entre as 9h00 e as 17h30, mais de uma centena de professores vão entrar nas casas dos alunos que poderão aprender sem sair do sofá.

São 112 docentes de seis escolas públicas, duas privadas e da ciberescola, no âmbito do programa "Estudo Em Casa", um conjunto suplementar de recursos educativos, criado pelo Ministério da Educação, e que começa a ser transmitido diariamente pela RTP Memória, a partir desta segunda-feira.

Como funciona a Telescola?

As aulas começam às 9h00 para os mais pequenos e terminam às 17h30 depois das matérias dadas aos do 9º ano.

A maioria dos alunos tem uma hora de aulas por dia, dividida em dois blocos de 30 minutos. Os professores dos alunos do 1° e 2° anos são os primeiros a aparecer no ecrã, surgindo depois as matérias para os do 3° e 4° anos.

Ao final da manhã, é a vez dos docentes das turmas do 5.º e 6.° anos. Durante a tarde, as primeiras matérias são para os do 7º e 8° anos e, finalmente, há um bloco só para os alunos do 9° ano.