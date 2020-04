Covid-19. Gaia vai distribuir 320 mil máscaras laváveis e reutilizáveis pela população

"Se necessário for faremos ajustamentos de caso. São máscaras reutilizáveis e laváveis que servirão para dar um primeiro sinal, um impulso, fazer sensibilização", reiterou o presidente da Câmara.

O autarca, que falava aos jornalistas no final de uma reunião de câmara que decorreu esta tarde por videoconferência devido à pandemia de Covid-19, adiantou que a distribuição será feita em kits de duas através da caixa de correio.

"Com esta medida, o município dá um pontapé de saída e dá o exemplo, sensibilizando. O uso de máscaras, quando for permitido regressar a alguma normalidade, deverá entrar na rotina das pessoas e isto nos transportes públicos, em escolas, supermercados e outros locais", disse Eduardo Vítor Rodrigues.

A confeção está a ser feita por uma empresa de Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, que até aqui era especializada em material desportivo, mas que, contou o autarca, "soube reinventar-se".

"Não estão em 'lay-off', nem se quer parcial. Fizemos uma primeira encomenda de 20 mil máscaras que são duplas e com filtro suplementar", contou o autarca.

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de Covid-19 já provocou mais de 165 mil mortos e infetou quase 2,5 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 537 mil doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 735 pessoas das 20.863 registadas como infetadas com Covid-19, de acordo com a Direção-Geral da Saúde, cujo relatório diário aponta hoje 1.060 casos confirmados no concelho de Vila Nova de Gaia.