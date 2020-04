Covid-19. ​1.100 reclusos saem com perdão em apenas uma semana

Veja também:

Entre o dia 11 e o dia 17 de abril foram libertados cerca de 1.100 reclusos em todo o país , incluindo as regiões autónomas.



De acordo com a Direção Geral dos Serviços Prisionais foram ainda "instruídos e remetidos para avaliação da Tutela os processos de Indulto e já foram remetidas para os Estabelecimentos Prisionais cerca de duas centenas de autorizações de Licença de Saída Administrativa Extraordinária", leia-se saídas precárias.

Questionada sobre quantos são os reclusos que comunicaram não ter residência, a Direção Geral dos Serviços Prisionais diz não ter ainda números concretos, mas sublinha que "tem diligenciado e articulado com Segurança Social, Misericórdias, Autarquias e IPSS no sentido de encontrar abrigo social de emergência para as escassas dezenas de cidadãos que, libertados, declararam não ter domicilio".