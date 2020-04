Campismo de Monsanto, a nova morada de ex-reclusos. "Querem muito estabelecer laços, trabalhar e ser úteis"

João Neto, coordenador do Serviço de Higiene Urbana da Junta de Freguesia de Benfica, explica que haverá tempo para a teoria, mas que a ideia no imediato foi a de "pegar nos marinheiros e lançá-los já ao mar".

"Há coisas simples que eles terão de aprender, como a orientação do vento, que pode contribuir para a acumulação do lixo em determinados espaços. Mas isso aprende-se no terreno. Vão começar pelas tarefas mais básicas, mais simples, como a varredura, como o apoio à deservagem ou à lavagem. Mas, progressivamente, esperamos que as pessoas vão ganhando competências e, com essas competências, vão também elas próprias executando por si as diferentes tarefas."

Já com experiência passada no acompanhamento e na reintegração de ex-reclusos, João Neto diz-se um "otimista incorrigível" e confidencia que há casos de sucesso, que alguns acabam mesmo por ficar a trabalhar. É também por isso que não desiste de lançar-lhes uma pergunta em jeito de desafio: "Que diferença é que podes fazer a partir deste momento?"

Todos os ex-reclusos podem juntar-se ao serviço de higiene urbana, que continua na linha do combate à pandemia de Covid-19. É uma linha que a muitos passa despercebida, mas que nesta altura pode, mais do que nunca, fazer a diferença.

"O serviço de higiene urbana neste momento tem muitas solicitações e preocupações por parte da população. E esta será uma forma de os ex-reclusos serem um veículo de transmissão de segurança e confiança às pessoas que estão confinadas."

Da psicologia à fé, ou como a esperança pode ajudar a vencer a ansiedade de estar livre mas ainda "preso"

A pergunta não é de resposta simples: como é que se controla a ansiedade de ex-reclusos que saem agora de uma prisão, mas que continuam a estar privados da liberdade? Foi lançada por Carla Rotes, vogal dos direitos sociais da Junta de Freguesia de Benfica e responsável pela área de psicologia neste desafio de apoiar ex-reclusos que se encontram alojados em Monsanto.

"É complexo para alguém que esteve preso algum tempo ter a sensação de que é livre, mas que é livre num momento em que todos estamos 'presos', porque este contexto da pandemia assim o exige. O nosso trabalho é desconstruir esta ideia e explicar-lhes que não temos a liberdade de irmos onde queremos e de fazermos aquilo que queremos. É um processo assustador para as pessoas que estão a passar por isto."

Diariamente, todas as pessoas que chegam ao parque de campismo têm consultas individuais com psicólogos das Juntas de Freguesia de Benfica, São Domingos de Benfica e da Associação "O Companheiro". Há ainda um monitor para fazer o contacto diário e saber como cada um está a passar o dia, quais são as expectativas que tem, nomeadamente de um futuro trabalho, de que tanto falam.

"Estamos a tentar avaliar o grau de orientação e desorientação em que estão e a tentar ajustar as expectativas que eles têm face àquilo que é o real. Mas estão todos estabilizados. Aqueles que precisavam de ajuda, por exemplo, a nível de produtos farmacêuticos, já receberam esse apoio depois de terem recebido a avaliação médica. E estão todos com muita vontade de começar uma vida nova: querem muito estabelecer laços com as pessoas à sua volta, estão ansiosos por começar a trabalhar e a ter os seus próprios rendimentos – e, de alguma forma, poderem cumprir uma função útil na sociedade".

À falta de uma família próxima, que os acolha em casa, ou face à demora em ver um contrato de trabalho assinado, tudo obstáculos para quem deseja reintegrar-se na sociedade, é preciso "acreditar numa luz de esperança ao fundo do túnel", explica João.