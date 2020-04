​Bloco de Esquerda quer explicações sobre despedimentos em cantinas escolares

Veja também:

O Bloco de Esquerda pediu esta segunda-feira esclarecimentos aos Ministérios do Trabalho e da Educação, sobre o despedimento de centenas de trabalhadores das cantinas escolares, alertando para o "abuso das empresas" e trabalhadores em "extrema fragilidade".



Num conjunto de duas perguntas, às quais a Lusa teve acesso, o BE alerta para o facto de muitos dos trabalhadores das cantinas escolares estarem já a ser "vítimas de uma vaga de despedimentos, mesmo que trabalhem há anos em funções permanentes num serviço público fundamental", em consequência do surto pandémico da Covid-19.

"A precarização radical que grassa neste setor facilita agora o abuso das empresas e remete os trabalhadores para uma situação de extrema fragilidade, muitos deles sem terem sequer direito ao subsídio de desemprego", frisam os bloquistas.

Assim, a bancada do BE pretende saber se o Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social tem conhecimento desta situação e se considera "aceitável" que estes trabalhadores sejam "descartados" com "despedimentos à margem da lei".

O Bloco pretende ainda saber se o Governo está disponível para dar instruções a todas as empresas com quem a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares celebrou contratos de concessão de cantinas, para que sejam "obrigatoriamente mantidos todos os postos de trabalho" e que seja "de imediato retomada a vigência dos contratos entretanto cessados, incluindo aqueles intermediados pelas empresas intermediárias".