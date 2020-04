​Autarca de Bragança acusa secretário de Estado de “falta de respeito e desprezo pelo distrito”

Veja também:

O presidente da Câmara Municipal de Bragança, Hernâni Dias, acusa o secretário de Estado da Mobilidade, Eduardo Pinheiro, de “falta de consideração e respeito pelo Distrito de Bragança e pelos seus habitantes”.



Na base da acusação está, segundo Hernâni Dias, a indisponibilidade por parte do secretário de Estado da Mobilidade, nomeado pelo primeiro-ministro para coordenador do combate à pandemia na região Norte, para uma reunião por videoconferência com a Comissão Distrital de Proteção Civil.

A reunião a que o autarca alude tinha como objetivo debater atraso nos testes nos lares de idosos.

De acordo com Hernâni Dias, desde o dia 30 de março, dia em que o primeiro-ministro, António Costa, anunciou ser prioritário avançar com a testagem de todos os utentes e trabalhadores dos lares, por se tratar de uma comunidade de risco, “foram testados, nos lares do distrito de Bragança, cerca de 1.000 pessoas (utentes e trabalhadores)”.

“Um número muito aquém do desejável, já que se continua a assistir, diariamente, a um aumento do número de infetados nestas estruturas residenciais”, afirma o autarca.

O presidente da Câmara de Bragança alude ao protocolo assinado entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, o Ministério do Trabalho e Solidariedade, o Instituto Politécnico de Bragança (IPB) e a Unidade Local de Saúde do Nordeste (ULSNE), por forma a, de imediato, aumentar a capacidade de realização de testes no distrito de Bragança”, para denunciar que, “até ao momento, não foi efetuado qualquer teste, sem responsabilidades da parte do IPB, pois, segundo informações, tem tudo preparado para dar cumprimento ao protocolo”.

O autarca informa que no dia 16 de abril, na qualidade de membro da Comissão Distrital de Proteção Civil, solicitou ao presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil uma reunião de urgência daquela comissão, via teleconferência, requerendo a presença do presidente do conselho de administração da ULSNE e do secretário de Estado da Mobilidade.

Segundo Hernâni Dias, até ao momento, não houve disponibilidade do membro do Governo para a realização da pretendida reunião, o que leva o autarca a questionar “como é que, vivendo um momento tão crítico e tão duro para a nossa vida enquanto sociedade, como é possível que, ao fim de quatro dias, o secretário de Estado não tenha agenda para uma reunião com o distrito de Bragança? O que se pode esperar desta coordenação nomeada pelo primeiro-ministro?”.

“Condenamos veementemente esta atitude, que revela, não só falta de respeito institucional, mas, também, desprezo pelos cidadãos do distrito de Bragança que, nesta fase crítica, precisam de toda a ajuda possível, sem hesitações ou indefinições”, conclui o autarca em comunicado de imprensa.