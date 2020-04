OMS e UNICEF alertam que manutenção dos programas de vacinação "é mais crítica do que nunca"

Em comunicado, as duas organizações reiteram que é vital a manutenção dos serviços de imunização de rotina durante a pandemia de Covid-19, recordando que a situação atual "é um sinal de que as doenças infecciosas não conhecem fronteiras".

"Os governos devem aproveitar todas as oportunidades possíveis para proteger as pessoas das muitas doenças para as quais as vacinas já estão disponíveis", frisam, lembrando que proteger crianças, adolescentes e adultos contra doenças preveníveis através da vacinação é uma obrigação para a sustentabilidade dos sistemas de saúde.

"Sabemos que a vulnerabilidade a doenças infecciosas é uma ameaça à saúde pública em todos os lugares", diz Afshan Khan, diretora regional da UNICEF na Europa e Ásia Central.

"É fundamental que os programas de imunização continuem durante esta crise, protegendo adequadamente os profissionais de saúde e os indivíduos que recebem vacinas. Alcançar as crianças mais vulneráveis, que perderam imunizações de rotina entretanto, deve ser uma prioridade", avisa.

OMS e UNICEF consideram que se o combate à pandemia de Covid-19 causar interrupções temporárias nos serviços de imunização, os países devem planear retomá-los o mais rápido possível após a estabilização da situação.