Covid.19. Comissão Europeia pede dados confiáveis aos Estados-membros

A Comissão Europeia admitiu esta segunda-feira que há métodos de contagem de casos de Covid 19 diferentes no espaço da União, o que justifica as diferenças de números entre Estados-membros.

O porta voz da comissão para a saúde pública pede, por isso, dados confiáveis para os países poderem delinear estratégias pós-pandemia.

Segundo este responsável, o que é importante é que uma das principais questões a considerar para levantar as restrições é assegurar que existem medidas consolidadas para a realização de testes” na população.

Este alerta surge no dia em que muitos países vão levantando as medidas de restrição. A Dinamarca reabriu hoje cabeleireiros, estúdios de tatuagem, escolas de condução, clínicas de fisioterapia e dentistas.

Para reabrirem portas, as empresas estão obrigadas a assegurar que cada cliente desinfeta as mãos à entrada e veste uma capa de proteção de utilização única e que as superfícies e materiais são desinfetados entre cada cliente.