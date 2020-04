Covid-19. Espanha volta a registar queda no número diário de óbitos

Veja também:

A Espanha volta a registar, esta segunda-feira, uma queda no número diário de mortes e infetados pela Covid-19 e ultrapassa os 200 mil casos positivos.

De acordo com as autoridades de saúde do país, morreram 399 pessoas nas últimas 24 horas. O número desta segunda-feira representa uma nova queda, depois de terem falecido 410 pessoas no domingo, valor que tinha sido o mais baixo nos últimos 28 dias.

No total, faleceram 20.852 pessoas devido ao novo coronavírus.

O número diário de infetados também voltou a descer, depois de mais 4.266 casos positivos nas últimas 24 horas. O país ultrapassou os 200 mil casos, com 200.210 casos positivos.

Deste valor, mais de 80 mil já considerados casos curados.

A pandemia da Covid-19 já infetou mais de 2,4 milhões de pessoas em todo o mundo, causando cerca de 165 mil mortes.

A Espanha é o segundo país do mundo com mais casos positivos, apenas superado pelos Estados Unidos da América, com mais de 750 mil casos confirmados, e o terceiro com mais óbitos, superado pelos Estados Unidos e Itália.

Portugal é o 16º país do mundo com mais casos confirmados de coronavírus, 20.206, e 714 mortes.