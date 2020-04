Coronavírus. Brasil com 113 mortos em 24 horas

O Brasil contabiliza 2.575 mortes associadas ao novo coronavírus e atingiu os 40.581 casos de infeção desde o início da pandemia.

O Ministério da Saúde tinha anunciado, durante a tarde, que o número de mortes nas últimas 24 horas devido ao novo coronavírus ascendia a 383. Contudo, a tutela admitiu um "erro de digitação", corrigindo os valores para 113 vítimas mortais registadas esta segunda-feira.

Além dos 113 mortos, o país sul-americano contabilizou ainda 1.927 novos infetados nas últimas 24 horas.

De acordo com o balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, o aumento no número de mortes nas últimas 24 horas foi de 4,6%, passando de 2.462 mortes no domingo, para 2.575 hoje. Em relação ao número de infetados, o crescimento foi de 4,9%, de 38.654 para 40.581 casos confirmados.

Segundo o ministério, a taxa de letalidade da Covid-19 está fixada hoje em 6,3%.

São Paulo continua a ser o estado brasileiro com maior número de casos confirmados, concentrando 1.307 mortos e 14.580 casos de infeção, seguindo-se o Rio de Janeiro, que contabiliza 422 vítimas mortais e 4.899 casos confirmados da Covid-19.

Atualmente, 11 estados têm mais de mil casos registados da covid-19: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Pernambuco, Ceará, Bahia, Maranhão e Amazonas.

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, disse esperar que as medidas de isolamento social determinadas pelos governadores dos estados brasileiros para conter o novo coronavírus sejam levantadas esta semana, antes do pico da pandemia no país.

"Espero que seja a última semana de quarentena", afirmou o chefe de Estado, após deixar a sua residência oficial no Palácio da Alvorada, em Brasília.

Segundo Bolsonaro, "dá para recuperar o Brasil ainda" e a população deve voltar a fazer as suas atividades normais já que muitas pessoas "não têm como ficar em casa porque a geladeira [frigorífico] está vazia".

Desde o registo dos primeiros casos da doença Covid-19 no país, Jair Bolsonaro mostrou-se um crítico das ações de isolamento social impostas por governos regionais, que orientaram a população para ficar em casa e determinaram a restrição das atividades do comércio e de empresas que prestam serviços não essenciais.

Bolsonaro chegou a ameaçar assinar um decreto a ordenar o fim do isolamento social em todo o território brasileiro.

Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que estados e municípios têm autonomia para determinarem medidas para enfrentar o novo coronavírus.

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de Covid-19 já provocou mais de 167 mil mortos e infetou mais de 2,4 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 537 mil doentes foram considerados curados.