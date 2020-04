​Bulgária. Um caso de sucesso na luta contra o novo coronavírus

O futebolista português explica que "quando surgiram os primeiros três ou quatro casos fecharam as fronteiras e decretaram a quarentena". "Foi muito bom para o país. Devido a essa intervenção rápida do Governo, a pandemia não se alastrou tão rapidamente como nos outros países”, refere.

O futebol na Bulgária está parado e ainda não há datas nem uma definição sobre o modelo a adotar para a conclusão dos campeonatos. Nuno Reis continua em confinamento e com um programa para manter a forma física.

“Estamos bem, eu e a minha família. Mantemo-nos em casa, de acordo com as restrições na Bulgária. Trabalho a forma física num miniestúdio que tenho em casa porque a minha esposa é 'personal trainer'. No complexo onde resido faço também umas corridas”, detalha o central do Levski.



Nuno Reis, de 29 anos, cumpre a segunda temporada num dos clubes históricos da Bulgária, que no plantel tem, ainda, outro jogador português: Filipe Nascimento. O Levski de Sófia é 3.º classificado da liga búlgara. O campeonato foi interrompido à 24.ª jornada.