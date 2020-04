​Bolsonaro avisa que 70% dos brasileiros vão ficar contaminados, mas quer fim do isolamento esta semana

Veja também:

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, espera que esta seja a última semana em que os brasileiros ficam em casa. Esta segunda-feira, à saída da residência oficial em Brasília, o chefe de Estado expressou a sua vontade de levantar esta semana as medidas de restrição à circulação dos brasileiros, para tentar travar a propagação do novo coronavírus.



Numa altura em que o Brasil soma mais de 39 mil infetados, e mais de 2.400 mortos, Bolsonaro afirma: “Espero que seja a última semana dessa quarentena”.

Segundo as palavras do Presidente brasileiro, a população “não tem como ficar em casa, porque a geladeira está vazia”.

Nestas declarações à saída do Palácio da Alvorada, Bolsonaro pede “calma e tranquilidade”, mas avisa que “70% vai ser contaminado”. O Presidente questiona quem o ouve se querem que ele “minta ou ficarem em casa 10 anos?”.

O Brasil é o 12.º país do mundo com mais casos de infeção pelo novo coronavírus, no entanto, Bolsonaro considera que “tudo que é feito com excesso acaba tendo problema. Essas medidas em alguns estados não atingiram seu objetivo”, aponta o presidente que já na sexta-feira tinha defendido a reabertura do comércio.