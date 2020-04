Celebrações do 25 de abril. "É a democracia a dar um sinal de que vamos voltar à normalidade"

Os dois comentadores concordam que a polémica em torno das celebrações do feriado permitiram mostrar que "o 25 de abril está vivo", segundo Jacinto Lucas Pires.

"Parece-me estranho que existam partidos que não querem a cerimónia. Em estado de emergência temos de mostrar que a democracia está viva, que esta restrição de direitos é temporária. São discutíveis os termos da cerimónia, que devem seguir as indicações da DGS", diz.

Jacinto Lucas Pires, que assina o mesmo espaço de comentário no programa da Renascença , " As Três da Manhã ", questiona quem discorda da cerimónia.

"A polémica faz sentido, porque deve ser debatido. Concordo com as pessoas que acham que deve decorrer e é um exagero dizer que a Assembleia da República está a dar um mau exemplo e a colocar em causa a saúde pública. Há um mês apoiaria a cerimónia, agora ainda mais. É a democracia a dar um sinal que vamos voltar à normalidade. Faz todo o sentido, até do ponto de vista simbólico", começa por dizer.

Henrique Raposo é a favor das celebrações do 25 de abril e acredita que "é um exagero dizer que a Assembleia da República está a dar um mau exemplo". O comentador da Renascença realça a importância simbólica da celebração da Revolução dos Cravos.

Regresso das celebrações religiosas

Henrique Raposo defende o regresso das celebrações religiosas à medida que o país comece a regressar à normalidade, para preservar a "saúde mental" e contornar o efeito "opressivo" da quarentena.

"Toda a vida deve voltar à normalidade, não só a vida religiosa. Com as devidas cautelas claro, se não a cura torna-se pior do que o vírus. Na saúde mental, economia, desemprego, em tudo. Começa a ser desumano a imposição dos funerais sem ninguém. É um ponto em que a quarentena se torna opressiva", diz.

Já Jacinto Lucas Pires destaca a importância da discussão sobre os termos do regresso das celebrações: "É bom estarmos preparados. Acho bem que se comecem a definir as regras, perceber muito bem como poderão ser cumpridas. Pensar com tempo é tomar já decisões".