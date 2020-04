Torreense apresenta proposta para subidas de divisão

Em entrevista a Bola Branca, o presidente do Torreense, Mário Miranda, considera que as quatro equipas que estavam nos dois primeiros lugares de cada série merecem subir, até para que não seja hipotecado o forte investimento que foi feito.

Nesta proposta, o clube de Torres Vedras está acompanhado pelo Fiães e pelo Amora, faltando perceber, ainda, a posição do Famalicão, que também estava em posição de subida quando o campeonato foi dado por terminado.

Insatisfeito com a forma abrupta como terminaram as competições de futebol feminino, sem subidas e descidas de divisão, o Torreense decidiu apresentar uma proposta à Federação Portuguesa de Futebol (FPF). A ideia do popular clube da região oeste é a de que existam promoções ao principal escalão dos clubes que estavam melhor posicionados para o efeito, no segundo escalão.

Federação vai comunicar "com a maior brevidade pos(...)

"Podiam subir os quatro e haver um alargamento do número de clubes do escalão principal. Ou então, realizamos um 'play-off' entre as equipas que tinham mais pontos quando a prova terminou e, nesse caso, sobem dois, passando a primeira divisão a ter 14 clubes. O que não queremos é que o futebol feminino seja prejudicado mais uma vez", referiu Mário Miranda.

Alargamento é uma hipótese, defende o Torreense

A proposta entregue na Federação teve resposta imediata e deu esperança aos quatro emblemas. O órgão que rege o futebol português prometeu analisar a situação e dar uma resposta em breve.

"A FPF disse que vai estudar o caso. Não disse nem que sim nem que não, todas as hipóteses estão em cima da mesa. São poucas as equipas na primeira divisão de futebol feminino e nós podemos dar uma ajuda. Nem que, na próxima época, subam só duas equipas e desçam quatro. Ou que passem o campeonato para 16 equipas, o que não me parece problemático", concluiu.

Ao cabo de apenas duas jornadas, a série norte tinha como líderes as equipas do Famalicão e Fiães. Na série sul, Torreense e Amora estavam na frente, com duas vitórias nas partidas realizadas.