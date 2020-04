Covid-19. SAD do Feirense homenageia profissionais em trabalho

Veja também:

A SAD do Feirense decidiu homenagear os seus adeptos que continuam a exercer a sua profissão no seu local de trabalho, apesar da pandemia da Covid-19 e das medidas de isolamento social impostas pelo governo.

De acordo com a nota publicada pela SAD, em Santa Maria da Feira continuam a laborar, por exemplo, enfermeiras do Serviço de Pediatria do Hospital São Sebastião, o porteiro da mesma unidade hospitalar, cozinheiras, colaboradores de uma pizaria e um sócio-gerente de uma empresa de reboques.

Em Vila Nova de Gaia, permanecem em funções jornalistas como José Bastos, editor da Renascença, ou Fátima Araújo, jornalista da RTP.

Além fronteiras, em Boston nos Estados Unidos, há uma neurocientista, Sofia Soares, que continua a exercer a sua atividade.

Todos os homenageados foram fotografados com adereços dos fogaceiros.

"A todos eles, a SAD deixou uma mensagem de força e sorte", pode ler-se.

Portugal contabiliza 735 mortes e 20.863 infetados pela Covid-19. O número de casos recuperados mantém-se nos 610.