​UE: esperanças de avanço

Na próxima quinta-feira realiza-se, por videoconferência, um Conselho Europeu decisivo para o futuro da UE e em particular da zona euro. Os confrontos registados nas duas últimas reuniões do Eurogrupo não permitem grande otimismo. Em todo o caso, vale a pena referir alguns indícios positivos.



Discursando no Parlamento Europeu, Ursula von der Leyen, Presidente da Comissão Europeia, afirmou na semana passada: “Precisamos de um Plano Marshall para a recuperação da Europa, que deverá ser imediatamente posto em prática. Só existe um instrumento que merece a confiança de todos os Estados-Membros, que já se encontra disponível e que pode produzir esses resultados rapidamente.

Trata-se de uma ferramenta transparente e que já passou o teste do tempo enquanto instrumento de coesão, convergência e investimento. Esse instrumento é o orçamento europeu”.

Não é a primeira vez que Ursula von der Leyen indica um orçamento plurianual da UE muito reforçado como fonte de financiamento de um grande programa de relançamento da economia europeia. Face à forte depressão económica que se desenha terá de ser, de facto, uma bazuca a sério.

O problema está em que uma série de Estados membros, durante negociações infrutíferas, anteriores à pandemia, se opôs a aumentar o orçamento comunitário para além dos seus atuais níveis – apenas cerca de 1% do PIB da UE. Será que o coronavírus os fez mudar de ideias? Era bom, mas difícil de acreditar.

Por outro lado, seria estranho que a Presidente da Comissão Europeia insista em que “o orçamento europeu será a principal força motriz da retoma económica” sem ter indicações de apoio por parte dos países que, até há pouco, se mostravam relutantes em contribuir com mais um cêntimo para esse orçamento. Ursula diz que “o orçamento para os próximos sete anos deverá ser muito diferente daquilo que tínhamos imaginado.” E que não vai haver cortes nos fundos de coesão. Oxalá seja verdade, até porque Ursula von der Leyen perderia credibilidade caso nada disto fosse concretizável.

Por outro lado, o Parlamento Europeu (PE) propôs ao Conselho, não “eurobonds” nem “coronabonds”, mas “recoverybonds”, proposta apoiada pelos quatro maiores grupos parlamentares – Partido Popular Europeu, Partido Socialista Europeu, Verdes e Liberais. Não é, ainda, uma autêntica mutualização da dívida, mas parece um passo nesse sentido, uma vez que envolve obrigações garantidas pelo orçamento comunitário, para o lançamento de futuros investimentos. O PE aprovou, ainda, o aumento do plafond do quadro financeiro plurianual 2021-2027 da UE.

Os eurodeputados apelaram, também, à criação de um fundo de solidariedade da UE para o novo coronavírus, com pelo menos 50 mil milhões de euros para apoiar as despesas no sector da saúde, bem como ao lançamento de um sistema europeu permanente de resseguro de desemprego.

A dúvida é que qualquer medida eficaz de recuperação económica da UE terá de ser aprovada por unanimidade no Conselho. Basta um Estado membro não concordar, para a medida em causa não ir para frente. Aguardemos.