​Quase 30 mil novos desempregados inscritos em março

O número de desempregados inscritos nos serviços de emprego subiu 3% em março, em termos homólogos, e 8,9% face a fevereiro, para 343.761, de acordo com dados divulgados esta segunda-feira do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP).



A subida do desemprego coincide com as restrições à atividade económica desencadeadas pelo estado de emergência, com as medidas para combater a pandemia de Covid-19, que até agora provocou 735 mortes e mais de 20 mil infetados em Portugal.

O total de desempregados registados em Portugal em março, mês em que Portugal entrou em estado de emergência por causa da pandemia de covid-19, "foi superior ao verificado no mesmo mês de 2019 (mais 9.985) e também face ao mês anterior (mais 28.199)", refere o IEFP, em informação disponibilizada no seu 'site'.

"Para o aumento do desemprego registado, face ao mês homólogo de 2019, contribuíram todos os grupos do ficheiro de desempregados, com destaque para os homens, os adultos com idades iguais ou superiores a 25 anos, os inscritos há menos de um ano, os que procuravam novo emprego e os que possuem como habilitação escolar o secundário", acrescenta.

No final de março, estavam registados, nos serviços de emprego do continente e regiões autónomas, "343.761 indivíduos desempregados, número que representa 70,9% de um total de 485 pedidos de emprego", adianta o IEFP.