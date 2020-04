Clientes do BCP e Santander obrigados a usar máscara

A partir da próxima segunda feira, os clientes do BCP e Santander serão obrigados a usar máscaras

Em comunicado, o banco dirigido por Miguel Maya diz que “é uma atitude de responsabilidade social das empresas que permanecem com atendimento ao público, como é o caso do Millennium bcp, com cerca de 450 sucursais abertas, contribuindo ativamente para minimizar a possibilidade de contágio e protegendo clientes, colaboradores e a sociedade".

Também numa nota enviada às redações, o Santander explica que o uso de máscara é considerado uma” medida de proteção adicional” em espaços interiores fechados com múltiplas pessoas, que vem agora juntar-se a outras já pedidas, como o distanciamento, a higiene das mãos e a etiqueta respiratória. Mantem-se também o acesso condicionado aos balcões.

O Santander lembra ainda que os clientes devem, sempre que possível, optar pelos meios digitais ao dispor, como o Netbanco e App, evitando assim a deslocação ao banco.

Esta medida entra em vigor a 27 de Abril, nas duas instituições bancárias. Uma medida em linha com as recomendações das entidades internacionais e nacionais, no âmbito do combate à Covid-19, reforça o Santander.