Megaconcerto solidário contra a Covid-19 angariou cerca de 117 milhões de euros

Veja também:

A noite foi de música e de solidariedade com a transmissão do concerto “One World: Together at Home” (Um Mundo: Juntos em Casa", em português). O espetáculo, organizado pela cantora norte-america Lady Gaga, angariou cerca de 117 milhões de euro para ajudar no combate à pandemia da Covid-19.

O valor foi confirmado pela organização, segundo a qual uma parte da verba vai para Organização Mundial de saúde (OMS) e outra vai ser distribuída por várias instituições de saúde locais americanas, que estão na linha da frente no combate contra a pandemia.