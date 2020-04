Sporting abre portas da Academia aos jogadores de futebol

O Sporting vai abrir as portas da Academia de Alcochete a toda a equipa de futebol, a partir de segunda-feira, de acordo com o jornal "Record". Contudo, há regras a cumprir, em plena pandemia do novo coronavírus.

Os jogadores que se deslocarem ao centro de treinos do clube têm de se equipar em casa. Além disso, só poderão estar dois jogadores no mesmo campo, em simultâneo, e terão de manter distância de 10 metros.

Até agora, só Luiz Phellype, a recuperar de uma lesão de longa duração num joelho, tinha permissão para trabalhar na Academia.



Ao permitir que a equipa regresse a Alcochete, o Sporting permite que os jogadores cumpram um plano de treino mais completo, que os preparará melhor para quando a competição recomeçar. Ainda assim, em cumprimento das medidas de contenção da propagação da Covid-19, que em Portugal já infetou 19.685 pessoas, das quais morreram 687.