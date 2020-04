Cardeal patriarca pede ao Governo e à UE que garantam “apoio forte” às famílias

D. Manuel Clemente garante também que as organizações da Igreja Católica se têm preocupado com a manutenção dos postos de trabalho.

“Aqui não há escapatória nem alternativa: ou fazemos um apoio forte a estas economias que estão tão abaladas e com um decrescimento abrupto ou então não há Europa que chegue nem que sobre”, alerta numa entrevista à agência Ecclesia, divulgada neste domingo.





Nesta entrevista, o cardeal patriarca recusa o "discurso muito velho" de que esta pandemia é um castigo de Deus e garante que as experiências digitais não eliminaram a vontade dos encontros físicos entre os fiéis, ainda que os meios digitais se vão manter como um complemento.

Esta entrevista de D. Manuel Clemente à Ecclesia é divulgada no dia em que se ficou a saber que o cardeal patriarca se irá reunir, na segunda-feira, com o primeiro-ministro, com vista a começar a preparar o levantamento das restrições às celebrações religiosas.