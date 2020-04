PS comemora 47 anos entre um "tempo novo" e as "democracias seriamente ameaçadas"

Veja também:

Em pleno estado de emergência no país, o PS assinala este domingo os 47 anos da sua fundação, num tempo que o presidente do partido, Carlos César, classifica como "novo, um tempo volátil, que exige uma nova relação entre os partidos e os cidadãos".

Na mensagem que será transmitida através do site socialista para assinalar a comemoração do aniversário e a que a Renascença teve acesso, Carlos César alerta para a necessidade de "um compromisso muito sério com a vida concreta das pessoas".

Na mensagem em vídeo gravada a partir dos Açores, o presidente do PS refere mesmo que "só nessa consciência" será possível salvar as "democracias que estão seriamente ameaçadas".

Com a pandemia em curso, César salienta que o aniversário do PS é comemorado "em circunstâncias únicas e infelizmente penosas para todos, com uma situação pandémica que ceifa vidas, que causa temor e gerará consequências graves para a economia, para os empregos e para a situação das famílias".

O presidente socialista refere que "ao longo destes 47 anos de vida, com o PS" foram superadas "muitas dificuldades", dizendo-se convicto que o partido vai "conseguir, de novo, vencê-las".

Percorrendo praticamente um século de socialismo português numa só frase, César fala de um PS "herdeiro de sucessivas iniciativas de agrupamento, do movimento seareiro do século vinte do século passado, à resistência republicana e socialista dos anos 50, da ação Socialista Portuguesa dos anos 60, ao atual PS formado em 1973".

Uma bicada para dentro do próprio partido

Resumindo, esse Partido Socialista português que, segundo o dirigente nacional, "foi acompanhando as mudanças sociais e económicas e renovando a sua oferta programática".

Ao seu estilo peculiar, dando uma no cravo e outra na ferradura, César não deixa de dar uma bicada para dentro do próprio partido nesta mensagem, salientando que no PS não são todos "naturalmente os mesmos", nem pensam "todos da mesma maneira", mas, ressalvando que "agora, como então, a luta" e as "inquietudes têm as mesmas raízes e procuram os mesmos frutos: crescer em liberdade e segurança e concretizar uma sociedade mais justa e menos desigual".

Na mensagem de três minutos, o presidente do partido, um dos homens mais próximos do líder socialista António Costa, refere o que considera ser a construção do PS ao longo destes 47 anos em que o partido esteve "na origem de impulsos reformistas essenciais e de enormes progressos", dando o Serviço Nacional de Saúde como exemplo de "uma dessas realizações".

Sem uma palavra para os habituais parceiros de esquerda no Parlamento - PCP e Bloco de Esquerda -, e quase por oposição a estes, Carlos César vinca que é o PS "a esquerda portuguesa empenhada na proteção da fronteira entre a inovação e a liberdade económica e a igualdade de oportunidades, evitando que uma invada a outra".

Também é o PS a esquerda "defensora do Estado necessário, simultaneamente envolvido na proteção das pessoas e no estímulo às suas iniciativas", ou ainda "a esquerda portuguesa empenhada na construção de um governo europeu solidário democrático e de segurança e prosperidade comuns"

Trata-se de uma mensagem a transmitir na tarde deste domingo, dia em que terminam as comemorações online dos 47 anos do PS com a conferência "Democracia Vs Populismo", que será transmitida pelo site do partido e irá contar com a participação dos politólogos Marina Costa Lobo, António Costa Pinto e Carlos Jalali.