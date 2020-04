Coronavírus. “Quanto mais a luta aquece, mais força tem o PS”, diz Costa

“Como sempre aprendemos com Mário Soares, ‘quanto mais a luta aquece, mais força tem o PS’. E agora, que a luta está quente, o PS vai em frente”, afirmou António Costa, num vídeo divulgado nas redes sociais, no âmbito das comemorações do 47.º aniversário do PS, fundado em 19 de abril de 1973 na Alemanha.

O secretário-geral do PS, António Costa, recordou este domingo um slogan do fundador Mário Soares para assegurar que o partido estará na linha da frente da recuperação da economia, enquanto continua “a batalha pela saúde” contra a Covid-19.





Primeiro, aponta, é preciso superar um desafio novo, vencer “a batalha” contra o vírus, deixando uma palavra a outro fundador do PS, António Arnaut, considerado o pai do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

“Graças ao nosso SNS estamos a vencer esta batalha, com os seus profissionais, mas também com essa ideia inspiradora de António Arnaut, nós temos estado a vencer esta batalha. E vamos vencê-la”, assegura.

No entanto, António Costa admite que a pandemia de Covid-19 “não ameaça só a saúde”.

“Põe em causa aquilo que construímos no emprego, na economia e nas nossas finanças públicas. Mas agora, é também tempo de não só continuar a batalha pela nossa saúde, pela nossa sobrevivência, mas também para que a economia possa de novo retomar a sua trajetória, sustentar emprego, repor rendimento, e construirmos de novo um esforço de relançamento”, refere, invocando então a frase de Mário Soares.

No vídeo, António Costa reconhece que o aniversário do PS acontece este ano “num momento particularmente difícil”, mas salienta que o partido também nasceu num desses momentos.

“Vivíamos uma longa ditadura e o PS nasceu para combater essa ditadura, construir a liberdade e a democracia. E vencemos, pouco mais de um ano depois, o 25 de Abril triunfava”, apontou.

O secretário-geral socialista elenca ainda algumas das que considera serem as “muitas lutas” do partido, começando pela liberdade, a construção do Estado de direito democrático ou o processo de integração europeia.

“O Estado social que fomos construindo, desde a universalização das pensões, ao Serviço Nacional de Saúde, ao desenvolvimento do pré-escolar, todas as prestações sociais, o desenvolvimento económico, o desenvolvimento tecnológico, a modernização do país, um Estado mais amigo, mais responsável, mais próximo do cidadão, mais simplificado. Foram muitas as lutas do Partido Socialista”, refere.

Costa despede-se no vídeo com uma saudação a todos os socialistas: “Muitos parabéns por estes 47 anos que temos construído juntos e porque vamos continuar a construir juntos o nosso PS”, refere.

O vídeo termina com a imagem de um cravo sobre a qual se lê a ‘hashtag’ #VencerJuntosCovid19.

Ao nível global, a pandemia de Covid-19 já provocou mais de 160 mil mortos e infetou mais de 2,3 milhões de pessoas . Mais de 518 mil doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 714 pessoas das 20.206 registadas como infetadas.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.





Evolução semanal dos casos em Portugal