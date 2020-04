“A Saúde não pode estar nas mãos dos privados”. Bloco responde à presidente da Luz Saúde

“A saúde não pode ser um negócio”, diz, acrescentando que “a saúde não pode estar nas mãos dos privados porque senão é população que paga com isso”.

Considerando que “a epidemia parece estar controlada do ponto vista sanitário”, o bloquista defende ser tempo de “retomar muito da atividade programada”.

“Isabel Vaz, a mulher que em tempos disse que ‘melhor do que o negócio da saúde só mesmo o negócio das armas’, falhou ao país. Ela e o seu grupo económico, a Luz Saúde, falharam ao país”, defende.

“Não se preparam numa semana médicos para lidar com uma pandemia”, afirmou ainda.

O Bloco de Esquerda condena as declarações da presidente da comissão executiva da Luz Saúde sobre o Serviço Nacional de Saúde. Numa entrevista ao “Expresso”, Isabel Vaz deixa críticas a algumas unidades públicas.

Ao Expresso, Isabel Vaz fala sobre as declarações da ministra da Saúde sobre o facto de o Estado não pagar os tratamentos prestados em hospitais privados a infetados com Covid-19 (a não ser que sejam encaminhados pelo SNS) e garante que os privados avançaram “de boa-fé na ajuda ao SNS”.

Pelo meio, responde à sugestão do Bloco de Esquerda de pedir a requisição civil dos hospitais privados para ajudar o SNS a responder ao número de infetados.

A presidente da Luz Saúde diz que “a ministra esteve muito bem ao dizer que não valia a pena fazer uma requisição civil a quem, por sua livre vontade e desde a primeira hora, se colocou à disposição do Estado para ajudar” e usa depois uma metáfora para caracterizar algumas ações do BE.

“Brincando com um assunto sério, acho que o Bloco de Esquerda tem reações que se assemelham a uma tempestade citoquímica” – uma situação criada no organismo quando confrontado com uma infeção por um vírus e que pode dar origem a “uma resposta inflamatória descontrolada, a que os médicos chamam tempestade ou histeria citoquímica”.

“O que quero dizer é que o Bloco de Esquerda tem um sistema imunitário um bocadinho reativo, e os sistemas imunitários muito fortes entram, por vezes, em histeria e tramam o organismo como um todo”, conclui.

