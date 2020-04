Madeira com mais 19 infetados nas últimas 24 horas, 16 deles em Câmara de Lobos

Veja também:

A Madeira registou mais 19 casos de Covid-19, dos quais 16 em Câmara de Lobos, elevando para 83 o número de infetados no arquipélago, anunciou este domingo o Instituto de Administração da Saúde (Iasaúde).

"Hoje totalizamos 639 casos suspeitos de Covid-19 estudados na Região Autónoma da Madeira, mais 43 casos suspeitos do que os anunciados ontem [sábado]. Destes, 552 foram excluídos com testes negativos e, desde ontem, temos a reportar 19 novos casos positivos para a Covid-19. Temos então, até à data, 83 casos positivos identificados na região, com 12 casos recuperados, ou seja, mais três casos do que aqueles reportados também ontem, o que significa que temos, então, 71 casos de infeção ativos", revelou a vice-presidente do Iasaúde, Bruna Gouveia.

Relativamente aos novos casos positivos, Bruna Gouveia especificou que se distribuem por três concelhos, designadamente Câmara de Lobos, com 16 casos relacionados com os contatos que sábado estavam em avaliação no âmbito do estudo epidemiológico da cadeia de transmissão verificada naquela freguesia; Funchal, com um caso positivo, e Porto Santo com dois casos.

Neste grupo, 13 pessoas são do género feminino e seis pessoas do género masculino, sendo duas crianças com idades até nove anos; três crianças na faixa etária dos 10 aos 19 anos; quatro pessoas na faixa dos 20 a 29 anos; uma na faixa dos 30 a 39 anos; cinco na faixa dos 40 a 49 anos; duas na faixa dos 50 a 59 anos e duas na faixa etária dos 60 a 69 anos.