Coronavírus. PSP atualiza dados: 81 condutores “convidados” a regressar a casa

81 condutores foram obrigados a reverter a marcha quando tentavam, este sábado, atravessar o Tejo pela ponte 25 de abril em direção a Almada.

O balanço final da operação, que fiscalizou mais de duas mil viaturas, foi feito à Renascença pelo Intendente Nuno Carocha, porta-voz da PSP.

“A PSP fiscalizou mais de duas mil viaturas e houve 81 condutores cujos motivos de deslocação não se enquadravam com o atual estado [de emergência] e o respetivo quadro legal e que convidámos a regressar ao domicílio. Essas pessoas aceitaram muito bem a nossa intervenção e regressaram ao domicílio sem problemas”, disse.

Embora os condutores revelem consciência dos seus deveres num contexto de pandemia, este sábado houve mais movimento na estrada, se comparado com o fim-de-semana de Páscoa.

“Maior o movimento comparado com a situação vivenciada durante a Páscoa, mas as pessoas extremamente conscientes dos seus deveres e das suas obrigações, muito bem informadas, com motivos válidos de deslocação e a comprometerem-se de que iriam regressar o mais depressa possível para o domicílio”, acrescentou.

A PSP foi também obrigada a fechar o acesso das marginais da Figueira da Foz e de Peniche.