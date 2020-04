Como encontrar ajuda psiquiátrica online em tempo de pandemia

Veja também:

O Ministério da Saúde lançou um site em que as mensagens sobre o novo coronavírus e sobre os assuntos da saúde mental relacionados com este assunto estão reunidas “de forma sucinta”. “As pessoas encontrarão respostas para dúvidas sobre a Covid-19 e respostas quando as suas angústias são moderadas a intensas”, descreveu, este domingo, o diretor do Programa Nacional de Saúde Mental, Miguel Xavier.



Neste modelo, os cuidados primários têm núcleos de resposta que estão disponíveis para pessoas que têm sintomas “incomodativos, moderados e intensos e precisam de ajuda”, conforme relatou o psiquiatra, em conferência de imprensa. Ou seja, “não pensem que a saúde mental assenta em serviços altamente diferenciados”.