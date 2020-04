CGTP prepara 1.º de Maio. “Direitos dos trabalhadores não ficaram suspensos”

“Todos aqueles milhares de trabalhadores que gostariam de participar em ações de luta na rua não o poderão fazer, nomeadamente aqueles a quem se exige uma maior proteção, mas também todos os outros, porque não poderemos fazer as manifestações com os milhares de trabalhadores que certamente participariam”, justifica.

E as redes sociais, tal como já tinha anunciado a UGT, serão um dos palcos para comemorar o Dia do Trabalhador.

Este ano, qualquer ação de rua será feita com o devido distanciamento social e com eventual uso de máscara. “O que temos é de garantir um conjunto de medidas de saúde e de proteção da saúde, de distanciamento, de eventualmente uso de máscaras, dependendo das situações, mas isso não pode impedir que haja também o exercício dos direitos dos trabalhadores”, sustenta nestas declarações à Renascença .

A análise será feita distrito a distrito, “porque as manifestações que fazemos no 1.º de Maio são realizadas pelas próprias uniões de sindicatos de cada distrito, portanto, em cada distrito temos ações diferentes”.

A secretária-geral da CGTP disse este domingo à Renascença que a intersindical não vai prescindir de se manifestar pelos direitos dos trabalhadores, ainda que neste ano, com o país sob a pandemia de Covid-19, com outros contornos.

A secretária-geral da CGTP garante ainda que tudo está a ser articulado com as autoridades e com o Governo, de modo a “fazer do 1.º de maio uma ação de luta nacional”, se bem que “com contornos diferentes daquilo que normalmente fazemos”, mas “adequados à situação que estamos a viver”.

“Aliás, fá-lo-emos também em articulação – como já foi dito pelo próprio Governo – com as autoridades”, reforça.

Na altura em que anunciou a renovação do estado de emergência, o Presidente da República previu logo “a comemoração, com limites, do 1.º de Maio, Dia do Trabalhador”, mantendo-se os limites à liberdade de reunião e manifestação.

"Tendo em consideração que no final do novo período se comemora o Dia do Trabalhador, as limitações ao direito de deslocação deverão ser aplicadas de modo a permitir tal comemoração, embora com os limites de saúde pública previstos no artigo 4.º, alínea e) do presente decreto", lê-se no decreto publicado em 16 de abril.