Sánchez convida comunidades autónomas para acordo de reconstrução nacional

O primeiro-ministro espanhol iniciou, na quinta-feira, uma ronda de conversações com os partidos com representação parlamentar. Propôs-lhes a criação de uma “mesa de diálogo” para a reconstrução social e económica do país após a crise causada pela Covid-19.

Nas palavras do ministro, citado pela agência EFE, todas as comunidades consideraram "positiva" a proposta. José Luis Ábalos disse, ainda, que Sánchez vai alargar o convite na segunda-feira à FEMP.

A informação foi divulgada pelo ministro dos Transportes espanhol, José Luis Ábalos, numa conferência de imprensa destinada a informar sobre a reunião de Sánchez com os presidentes das comunidades autónomas. Nessa reunião, o chefe do Governo também pediu que se chegue a um acordo sobre a educação.

Fazer história, como em maio de 1977

Pedro Sánchez pretende reeditar um grande acordo de Estado semelhante aos chamados Pactos da Moncloa. Durante a transição democrática espanhola, em 25 de outubro de 1977, esse compromisso teve o apoio de partidos, associações empresariais e sindicais, com o objetivo de procurar estabilizar o processo de transição para o sistema democrático.

O chefe do executivo espanhol quer promover o desenvolvimento económico e social do país, depois da pandemia do novo coronavírus, que, segundo as previsões do FMI, pode levar a uma recessão de 8% em 2020 e uma taxa de desemprego que poderá alcançar 20,8%.

A Espanha registou, nas últimas 24 horas, 410 mortes devido ao novo coronavírus, o número mais baixo dos últimos 28 dias. Há, até agora, um total de 20.453 óbitos, segundo as autoridades sanitárias.

De acordo com o Ministério da Saúde espanhol, há 4.218 novos casos positivos, num total que agora é de 195.944.

No sábado, o primeiro-ministro de Espanha anunciou um prolongamento do estado de emergência, que entrou em vigor em 15 de março e permanecerá agora até à meia-noite de 9 de maio, ainda que com uma suavização de algumas medidas restritivas.