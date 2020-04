Europa começa a aliviar restrições a partir desta semana. Veja como e em que países

Veja também:

São vários os países que a partir desta segunda-feira começam a levantar algumas das medidas de combate à pandemia.

O alívio é progressivo e vai decorrer nas próximas semanas.

Todo o mundo vai estar atento para ver como correm os primeiros dias nestes países pioneiros.

A Covid-19 já fez mais de 2,3 milhões de infetados e matou mais de 164 mil pessoas desde que surgiu na China em dezembro do ano passado.

Noruega

A Noruega inicia um alívio progressivo das restrições impostas para travar a propagação do novo coronavírus, começando pela reabertura das creches e o levantamento da proibição de deslocações para residências secundárias, casas de férias ou de fim de semana.

Podem ainda reabrir neste dia os consultórios de atividades como a fisioterapia ou a psicologia.

Numa segunda etapa, com início a 27 de abril, vão voltar a funcionar, parcialmente, os estabelecimentos escolares, incluindo universidades, e reabrem cabeleireiros e clínicas de massagens e de tratamentos dermatológicos.

Mantêm-se em vigor a proibição de eventos culturais e desportivos, o fecho de fronteiras, as medidas de quarentena e auto-isolamento, o teletrabalho sempre que é possível, e o encerramento de restaurantes, cafés e bares.

Luxemburgo

O primeiro-ministro do Luxemburgo, Xavier Bettel, anunciou que a primeira fase da “estratégia de saída” do confinamento teria início neste dia com a construção, reciclagem e jardinagem a poderem retomar a atividade e reabertura das lojas de ferragens e de jardinagem.

Polónia

O Governo polaco alivia, a partir deste dia, algumas restrições das medidas de confinamento em vigor desde 13 de março.

República Checa

O Governo checo estabeleceu um calendário provisório, dividido em cinco fases, com intervalos de uma ou duas semanas entre elas, para aliviar as medidas de distanciamento social no país, com o objetivo de "retornar gradualmente à normalidade entre 20 de abril e 8 de junho.

A partir deste dia podem reabrir mercados de rua, concessionárias de carros e bazares e centros de treino para atletas de elite. Podem também voltar a celebrar-se festas de casamento, com um máximo de dez convidados.

O plano prevê ainda para 27 de abril, está prevista a reabertura de todas as pequenas lojas com área inferior a 200 metros quadrados, desde que não fiquem situadas em centros comerciais.

A 11 de maio reabrem as lojas até mil metros quadrados, fora das grandes superfícies e ainda escolas de condução e academias de ginástica, embora com restrições sobre o uso de chuveiros e vestiários.

Por volta de 25 de maio são abertos cabeleireiros, além de restaurantes e cafés que possuam esplanadas e terraços ao ar livre, museus, galerias e jardins zoológicos.

Finalmente, no dia 8 de junho, reabrem todas as lojas em grandes superfícies, além dos espaços interiores de restaurantes e cafés. Os hotéis podem voltar a funcionar e o serviço de táxis será retomado.

As medidas serão revistas ou poderão ser suspensas se a epidemia voltar a agravar-se.

Alemanha

Reabertura de bibliotecas, arquivos e museus.

A 4 de maio reabrem as escolas primárias e secundárias e os estabelecimentos comerciais com uma área até 800 metros quadrados.

No entanto, eventos culturais e desportivos continuam proibidos, até pelo menos 31 de agosto. Restaurantes, bares e ‘pubs’ permanecem fechados e celebrações religiosas em igrejas, sinagogas ou mesquitas proibidas.

Eslovénia

A Eslovénia levanta, gradualmente, algumas restrições, uma vez que o confinamento de um mês mostrou resultados positivos.

O Governo decidiu a reabertura de alguns pequenos comércios, como os de automóveis, bicicletas e de reparações diversas, que só reabrirão portas se cumprirem as regras de distanciamento social para proteger os clientes da pandemia de Covid-19. Os campos de golfe ou os de badminton podem também reabrir, dado que não há contacto direto entre os praticantes desses desportos.

A partir de 4 de maio, podem reabrir estabelecimentos comerciais com mais de 400 metros quadrados, bem como cabeleireiros e lojas de cosmética.

No entanto, mantém-se em vigor a interdição de deslocações no interior do país, à exceção, no fim de semana, dos que optarem por passá-lo numa segunda residência. As restrições implicam também a manutenção da obrigatoriedade do uso de máscaras protetoras nos supermercados e em espaços públicos fechados.

Fora da Europa, também a Índia começa esta segunda-feira a permitir a uma parte da população o regresso às ruas. As autoridades definiram novas regras para o retomar parcial da atividade económica nos setores que são vitais do ponto de vista do desenvolvimento agrícola e rural.

O novo regulamento contempla agricultura, pesca, construção civil e algumas indústrias, que poderão a partir de dia 20 começar a funcionar, embora sob alguns constrangimentos relacionados com medidas de segurança sanitária.

O confinamento nacional está em vigor até 3 de maio.