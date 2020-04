EUA registam quase 39 mil mortes por Covid-19

Veja também:

Os Estados Unidos contabilizam quase 39 mil mortos por Covid-19, desde o início da pandemia, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins.

Nas últimas 24 horas, foram registados 1.849 óbitos, para um total de 38.903. Também houve 33.494 novos casos confirmados, o que eleva o valor agregado para 734.969.

Os EUA são o país do mundo com mais casos confirmados do novo coronavírus e mais mortes. O segundo país com mais óbitos é a Itália, com 23.227, e o segundo com mais contágios é Espanha, com 194.416.



A nível global, a pandemia de Covid-19 já provocou 160 mil mortos e infetou mais de 2,3 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 500 mil doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.