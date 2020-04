EUA consideram “profundamente perturbadoras” detenções em Hong Kong

O secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo considera "profundamente perturbadoras" as detenções de líderes do movimento pró-democracia em Hong Kong.

"As detenções de ativistas pró-democracia em Hong Kong são profundamente preocupantes - a aplicação politizada da lei é incompatível com os valores universais da liberdade de expressão, associação e reunião pacífica", escreveu o chefe da diplomacia norte-americana no Twitter.