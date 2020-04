Espanha. Número de mortos diários por Covid-19 desce para 410

Veja também:

Mortes devido à pandemia abrandam em Espanha. Segundo o ministro da Saúde em 24 horas registram 410 óbitos (565 no sábado).

O balanço feito este domingo revela que o país regista no total 20.453 mortes, 195. 944 infetados e mais de 77 mil recuperados.

Espanha é o terceiro país do mundo com mais mortes por cada milhão de habitantes por causa do novo coronavírus, depois dos Estados Unidos e de Itália.



O primeiro-ministro espanhol anunciou a renovação do estado de emergência até ao próximo dia 9 de maio. “O que já alcançámos é insuficiente e sobretudo frágil, não podemos pôr essas conquistas em risco com soluções precipitadas”, justificou.