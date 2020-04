Espanha. General diz que Guarda Civil trabalha para "minimizar clima contrário" ao Governo

Esta manhã, ao falar sobre a forma como as autoridades estão a fazer frente às campanhas de desinformação e fake news na internet, o general José Manuel Santiago explicou que essa luta se faz em todas as frentes e acrescentou: "Por um lado, [o objetivo é] evitar o stress social que estas notícias falsas provocam e, por outro, minimizar o clima contrário à gestão da crise por parte do Governo."

Um general da Guarda Civil espanhola sugeriu este domingo, em conferência de imprensa no Palácio da Moncloa, que o combate à desinformação sobre a Covid-19 em Espanha tem passado por reprimir críticas à gestão que o executivo tem feito da epidemia no país.

As declarações geraram uma verdadeira tempestade política em tempos de pandemia de Covid-19 e convertaram-se num dos principais tópicos de discussão nas redes sociais em Espanha ao longo do dia.

"Notícias falsas, Guarda Civil, Governo, estado de emergência e liberdade de expressão são os ingredientes" desta tempestade, aponta o jornal "El Mundo".

O Partido Popular, o principal partido da oposição, e o Ciudadanos já pediram esclarecimentos ao Governo na sequência das declarações do número dois da Guarda Civil, exigindo a presença do chefe do Instituto Armado e do ministro do Interior em audiência parlamentar.

O Vox, partido de extrema-direita, fala num "início de golpe de Estado pelo próprio Governo" e promete "ações legais urgentes" contra o ministro do Interior e contra o general.

Durante a tarde, e face às críticas, o Instituto Armado emitiu um comunicado oficial, para "esclarecer" as declarações do general da Guarda Civil, garantindo que as operações de monitorização online se destinam "exclusivamente" a detetar notícias falsas, sobretudo da área da Saúde.

"Em relação às declarações do general Santiago na manhã deste domingo, a Guarda Civil vem esclarecer que o trabalho de monitorização realizado pelas Forças e Serviços de Segurança do Estado, no qual a Guarda Civil participa, destina-se exclusivamente a detetar notícias falsas e desinformações que gerem um grande nível de stress social e alarmismo, especialmente no que toca a temas de Saúde. Respeita-se sempre e escrupulosamente o direito à liberdade de expressão e à crítica. Monmitorizam-se as notícias falsas que pretendem gerar alarmismo, nunca pôr em causa a liberdade de expressão. A Guarda Civil é um dos principais garantes da liberdade de expressão."

De acordo com o "El País", o executivo tem já planos para "reestruturar" as conferências de imprensa do Comité Técnico do Coronavírus e prescindir dos responsáveis das Forças Armadas, da polícia e da Guarda Civil.

