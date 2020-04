Leila Marques recorda máximas da preparação paralímpica para combater o coronavírus

Leila Marques, antiga nadadora paralímpica, aplica no trabalho diário como médica as premissas do treino de alta competição; preparação, concentração máxima e trabalho de equipa. A antiga atleta acredita que é esta a receita para lutar contra a pandemia do novo coronavírus.

Nesta difícil e longa prova, em que a profissão obriga algumas vezes a ficar longe da família, Leila Marques admite que o mais difícil é não poder abraçar a filha assim que chega a casa. “É duro chegar a casa. Vê-la correr direito a mim de braços abertos e não poder abraçá-la logo”, explica.

A antiga nadadora, que participou nos Jogos Paralímpicos Atlanta 1996, Sidney 2000, Atenas 2004 e Pequim 2008, conta que o ritual diário passa por um banho e uma mudança total de roupa, antes de se poder juntar à família.

Isolamento total da família ainda não foi necessário

A trabalhar na Unidade de Saúde Familiar (USF) LoureSaudável, Leila Marques ainda não sentiu necessidade de se isolar da família - o marido e a filha Matilde -, que está em casa a cumprir o isolamento que tem sido pedido a todos.

“Estão os dois em casa. É complicado, mas tem de ser assim. Trabalho todos os dias e, obviamente, quando chego a casa, respeito todas as normas de segurança”, explica a médica de família.

Leila Marques, chefe da missão paralímpica aos Jogos de Olímpicos Tóquio, que a pandemia obrigou a adiar para 2021, admite que, na USF na qual trabalha, ainda ponderaram “estabelecer um plano de resguardo, mas não foi possível, por isso estão todos a trabalhar”.

“Tal como foi pedido pela Direção-Geral de Saúde [DGS], cancelámos as consultas programadas não urgentes, mas há serviços que têm, naturalmente, de continuar a manter-se, como as de saúde materna e o acompanhamento aos doentes crónicos”, explica.

A antiga nadadora paralímpica, que não tem o antebraço direito, lembra que “as pessoas confiam muito no seu médico de família” e, por isso, “houve muita procura dos serviços”, numa altura em que a própria linha de Saúde24 “não tinha mãos a medir”.

“Foi preciso criar uma via para doentes suspeitos da Covid-19, em que tentamos perceber muitas coisas e resolver de imediato” explica, admitindo que é aí que se pode verificar o contacto mais direto com o novo coronavírus, responsável pela pandemia que “parou” o mundo.

Adiamento das Olimpíadas foi a decisão mais acertada

A Covid-19 adiou para o próximo ano um dos grandes desafios de Leila Marques, escolhida para ser a chefe da missão portuguesa nos Jogos Paralímpicos de Tóquio.

“O adiamento dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos era uma decisão que tinha que ser tomada. Não havia condições para que se realizassem neste verão”, admite.

Habituada ao trabalho de preparação para as grandes competições, a antiga nadadora considera que o adiamento “tranquilizou os atletas”, que podem, agora, “rever os planos de preparação com as equipas técnicas, para depois, quando for possível começarem a trabalhar, e estarem fortíssimos para o ano”.

Aos 38 anos, Leila Marques acredita que toda esta situação criada pela pandemia veio fazer com a sociedade em geral dê reconhecimento a várias classes profissionais.

“Com todas as notícias que vamos vendo, as pessoas dão mais valor aos profissionais de saúde e a uma série de gente que está ligada ao sistema de saúde”, refere, lembrando que “há muitas outras profissões e trabalhos que nestas alturas merecem todo o reconhecimento”.

Leila Marques compara mesmo este reconhecimento com o que é dado, muitas vezes, à grande maioria dos atletas e sobretudo aos paralímpicos: "Muitas vezes, desconhecemos as realidades e só temos consciência disso quando surgem situações extraordinárias."