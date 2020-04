Presidente do Brescia contraiu coronavírus. "Agora parem o futebol"

Veja também:

O presidente do Brescia revelou, no sábado, ter sido diagnosticado com Covid-19 e voltou a pedir que o futebol, em Itália, não seja retomado durante a temporada 2019/20.

"Contraí o coronavírus, agora parem o futebol. Estou em Cagliari há alguns dias, depois de três semanas em quarentena em Brescia. Fui ao hospital fazer testes: a minha filha teve o vírus, o meu filho não e eu sim", contou Massimo Cellino, em declarações ao jornal "La Repubblica".

Entre os sintomas, o presidente do Brescia, clube sediado numa das cidades italianas mais afetadas pelo novo coronavírus, enumerou "cansaço excessivo e fortes dores nos ossos".

Já em abril, Cellino tinha garantido que retiraria o Brescia da Série A, caso esta fosse retomada ainda durante a temporada de 2019/20.

“Se nos obrigarem a jogar, estou disposto a retirar a equipa do campeonato e perder, de imediato, todos os jogos. Fá-lo-ia em respeito pelos cidadãos de Brescia e os seus entes queridos que morreram. É-me indiferente descer, até agora merecíamos e tenho as minhas responsabilidades”, afirmou na altura.



Itália é o segundo país do mundo com mais mortes por Covid-19, 23.227, apenas atrás dos Estados Unidos (38.903), e o terceiro com mais contágios, a seguir a EUA (734.969) e Espanha (194.416).