Lady Gaga e OMS juntam grandes estrelas da música em megaconcerto solidário

Veja também:

A cantora Lady Gaga é a coordenadora do megaconcerto solidário com as vítimas do novo coronavírus que vai ser transmitido na madrugada deste domingo na internet e televisões e que reúne, entre outros, Paul McCartney, Stevie Wonder, Taylor Swift e Jennifer Lopez.

Denominado "One World: Together At Home" ("Um Mundo: Juntos em Casa", em português), o megaconcerto decorrerá com o patrocínio da Organização Mundial de Saúde (OMS) e tem vindo a ser comparado ao famoso Live Aid, de 1985, que reuniu em Wimbledon e Filadélfia dezenas de grupos e cantores, em dois momentos que arrecadaram milhões de dólares para socorrer as vítimas da fome em África.

Desta vez, o megaconcerto tem também o objetivo de arrecadar dinheiro para combater a propagação da pandemia e socorrer as vítimas, mas decorrerá em moldes absolutamente diferentes.

Por causa das medidas de confinamento impostas em todos os países, os músicos atuarão em regime intimista, a partir das suas residências ou locais de confinamento, com transmissão alargada nas redes sociais, ‘sites’ da internet e televisões de todo o mundo.