José Mourinho quase voltou a treinar o FC Porto em 2016

José Mourinho esteve muito perto de ser, novamente, treinador do FC Porto, no final da época 2015/16. A história foi contada pelo presidente do clube, Jorge Nuno Pinto da Costa, na rubrica "FC Porto em casa".

"Há umas épocas, quando ficámos sem treinador [Lopetegui] a meio da época, abordei o Mourinho, que estava entretanto com contrato com o Manchester United, mas só ia começar na época seguinte. Perguntámos se podia fazer cá o final da época. Foi impossível, mas não pelo Mourinho: ele disse logo que sim", revelou Pinto da Costa, na celebração dos 38 anos de presidência, na sexta-feira, nas redes sociais.



O líder do Porto explicou que o Manchester United não autorizou que Mourinho treinasse os dragões com o argumento de que estavam na mesma prova europeia, a Liga Europa, e poderiam ser adversários.

Pinto da Costa enalteceu o compromisso de Mourinho para com o clube que, em 2003 e 2004, levou à conquista da Taça UEFA e da Liga dos Campeões, respetivamente: "Sem pôr qualquer condição, Mourinho estava disposto a vir fazer meia época no FC Porto numa emergência."

Após o despedimento de Julen Lopetegui, agora no Sevilha, de Espanha, José Peseiro acabou por assumir o comando técnico do FC Porto. Atualmente, José Mourinho treina o Tottenham, de Inglaterra.