Tenho de continuar em casa? O que muda e o que se mantém no renovado estado de emergência

Veja também:

Durante as próximas duas semanas, a disponibilização de livro de reclamações deixa de ser obrigatória.

Esta é uma das poucas alterações trazidas pelo novo decreto do Governo que regulamenta a terceira fase do estado de emergência, já publicado em Diário da República e que entrou em vigor às 00h deste sábado.

De forma geral, como a ministra da Presidência já tinha anunciado, o decreto mantém as contingências do anterior, nomeadamente no que toca às restrições aos cidadãos e empresas.

Uma das alterações é, então, a dos livros de reclamações, ficando suspensa “a obrigação de facultar imediata e gratuitamente ao consumidor ou utente o livro de reclamações”, assim como “a obrigação de cumprimento do prazo no envio dos originais das folhas de reclamação”.

Outra suspensão é a da publicação dos boletins de trabalho. Mas esta alteração está relacionada com o reforço de um direito dos trabalhadores. O anterior estado de emergência suspendia a obrigatoriedade de audição dos sindicatos no que dizia respeito a legislação laboral. Essa suspensão era justificada com a urgência de fazer e publicar legislação.

Agora, esse direito é reposto, mas fica suspensa “a obrigatoriedade de publicação no Boletim do Trabalho e Emprego de atos legislativos a aprovar pelo Governo nos termos da legislação do trabalho, na medida em que o exercício de tal direito possa representar demora na entrada em vigor de medidas legislativas urgentes, no âmbito do combate à pandemia da doença Covid-19 ou à mitigação dos respetivos efeitos”. Ainda assim, o decreto determina que, nos casos em que essa suspensão se verificar, “o Governo promove a consulta direta dos parceiros sociais, através de meios eletrónicos, com um prazo para pronúncia de 24 horas”.

De grossista a retalhista

Outra alteração, que no fundo vem consagrar o que já vinha a ser uma prática, é a possibilidade de os estabelecimentos de comércio por grosso de bens alimentares venderem os seus produtos diretamente ao público, a retalho.

“Os titulares da exploração de estabelecimentos de comércio por grosso de distribuição alimentar que pretendam exercer atividade de comércio a retalho nos termos do número anterior estão obrigados ao cumprimento das regras de acesso, de segurança e higiene e das regras de atendimento prioritário”, previstas para o comércio a retalho.

Além disso, o decreto determina que “os bens destinados à venda a retalho devem exibir o respetivo preço de venda ao público, assegurando-se a sua disponibilização para aquisição sob forma unitária”. E os responsáveis por esses estabelecimentos devem, como os retalhistas, “adotar, se necessário, medidas para acautelar que as quantidades disponibilizadas a cada consumidor são adequadas e dissuasoras de situações de açambarcamento”.

1.º de maio é exceção e outras novidades

Para além destas três alterações, o decreto tem, como já tinha sido anunciado, um artigo relativo ao município de Ovar e deixa de ter, como é natural, o artigo relativo às restrições mais severas para os dias à volta do domingo de Páscoa. Ovar fica agora com o artigo 6.º do decreto, que tinha sido o número do artigo da Páscoa.

A outra alteração também já divulgada e que vem ao encontro do que o Presidente da República já preconizava no seu decreto de renovação do estado de emergência é a exceção para as comemorações do Dia do Trabalhador, no 1.º de Maio, no artigo relativo ao dever geral de recolhimento domiciliário.

No que diz respeito ao dever de recolhimento, o novo decreto mantém o dever especial de proteção para os maiores de 70 anos e para os portadores de doenças crónicas. Também na listagem de locais que devem estar fechados e na lista dos que podem estar abertos não há qualquer alteração.