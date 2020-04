Sábado de sol, trânsito nas estradas. Não adianta “jogar ao gato e ao rato”, avisa PSP

Veja também:

Depois de o Governo ter avisado que as medidas de confinamento continuam em vigor neste terceiro período do estado de emergência, este sábado houve muitos portugueses a tentar deslocar-se para zonas de passeio e lazer em várias cidades, adianta o porta-voz da PSP à Renascença.

Basta comparar com o fim de semana da Páscoa, quando houve várias pessoas a tentarem sair de Lisboa e do Porto apesar das regras de confinamento previstas no estado de emergência. Hoje, no primeiro fim de semana desde que as restrições de circulação entre concelhos foram levantadas, houve mais agente a afluir a acessos como a Ponte 25 de Abril, em Lisboa.

"Se fizermos uma comparação do movimento rodoviário hoje com, por exemplo, o fim de semana da Páscoa, há realmente mais movimento", admite Nuno Carocha. "A título de exemplo, nas últimas horas fiscalizámos cerca de duas mil viaturas e dessas, 75 foram convidadas a regressar ao domicílio, porque os motivos de deslocação não se enquadravam com a legislação do estado de emergência. As pessoas continuam a acatar muito bem, mas melhor seria que pelo menos essas 75 pessoas não tivessem sequer saído de casa e que, portanto, continuassem em isolamento social."