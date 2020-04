Pico da pandemia de coronavírus terá sido entre 23 e 25 de março

Veja também:

O pico da pandemia do novo coronavírus, em Portugal, terá ocorrido entre 23 e 25 de março, segundo revelou a ministra da Saúde.

Na conferência de imprensa diária de atualização da situação em Portugal, este sábado, Marta Temido explicou que "os dados permitem estimar que o máximo da incidência tenha ficado no passado, entre os dias 23 e 25 de março". "São números que nos encorajam, mas são também resultados que nos responsabilizam", assinalou.



A taxa de transmissibilidade chegou a ser de 2,8%, antes do confinamento. "Com a introdução das medidas de contenção, verificou-se, nos últimos cinco dias, uma redução do risco de transmissibilidade, que se encontra em 0,9%, ou seja, cada caso confirmado gerou em média menos de um caso de transmissão", revelou a ministra da Saúde.

O novo "normal"

Apesar disso, Marta Temido sublinhou que ainda são esperados "dia muitos exigentes até ao final de abril" e que é importante ter em conta que "erradicar a Covid-19 não parece possível, a curto e médio prazo".

"Está a ser possível trazer o número de novos casos para níveis que aos quais o Sistema Nacional de Saúde [SNS] tem conseguido responder, mas os casos de recrudescimento da doença mantêm-se e temos de estar preparados para alternar períodos de maior contenção de movimentos com períodos de maior alívio. À luz do conhecimento disponível, essa alternância e adaptação constante de comportamentos poderá ser mesmo o melhor possível para todos", realçou a governante.

Este sábado, o número de infetados pelo novo coronavírus, em Portugal, chegou aos 19.685. A Covid-19 já fez 687 vítimas mortais, segundo o balanço da DGS.