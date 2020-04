Maria Manuel Mota. "O novo coronavírus é o nosso problema mas também a nossa solução"

Veja também:

Maria Manuel Mota é uma das cientistas de topo em Portugal. Investigadora de ponta na área da malária, dirige o Instituto de Medicina Molecular (IMM) da Universidade de Lisboa, considerado uma unidade de investigação biomédica de excelência. Para compreender melhor um vírus muito recente como o SARS-CoV-2, o novo coronavírus, é preciso estudá-lo e entender a resposta do hospedeiro a este novo coronavírus. A geografia deu uma ajuda. O IMM criou um banco de amostras -"Biobanco Covid19" - no campus que partilha com o Hospital de Santa Maria e a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.



"Temos muitos voluntários e médicos que recolhem amostras de doentes desde o momento em que lhes é diagnosticado que têm Covid-19. Muitos deles apresentam muito poucos sintomas e a maior parte deles tem um desfecho ótimo. Estamos a recolher amostras nestas pessoas, de forma longitudinal, ao longo do tempo, para os nossos investigadores fazerem algumas perguntas com base nelas: o que é o vírus, como é o vírus, como interage com o hospedeiro, porque corre mal numas pessoas e não em outras. Estamos também a congelar amostras e tivemos uma grande ajuda da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento com equipamento de congelação e azoto líquido para manter as amostras durante um período mais longo e poderem ser estudadas por todos", explica Maria Manuel Mota, no programa "Da Capa à Contracapa", da Renascença, em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos.

A investigadora garante que o banco estará aberto a toda a comunidade científica, seguindo um princípio "open source" em que tudo está disponível para todos em partilha de dados e de tecnologia.

Estes são tempos em que o país pode observar os frutos do investimento que se fez para criar uma geração de cientistas, acrescenta Maria Manuel Mota.

Testes serológicos a caminho

Foi a partir do IMM e dos seus voluntários que Maria Manuel Mota começou a responder à falta de testes de diagnóstico importados do estrangeiro com uma produção própria, com base em critérios internacionais, para ajudar o SNS a disseminar a capacidade de diagnóstico da Covid-19.

A rede foi alargada a mais de 11 instituições de investigação científica que usam diversos tipos de reagentes. Resultado disso, a investigadora, que foi Prémio Pessoa em 2013, dá-se ao luxo de fazer uma correção simpática a uma passagem do último discurso do Presidente da República, quando ao prolongar o Estado de Emergência por um terceiro período colocou Portugal no Top 4 dos países europeus com mais testes por milhão de habitantes.

"Somos já o terceiro país da Europa, não apenas da União Europeia, que mais testes faz por milhão de habitantes. Estamos em velocidade de cruzeiro. Muitas instituições estão a usar este teste. E não só com os reagentes originais, porque estamos a tentar alargar isto o mais possível, especialmente às pessoas que estão em grupos de risco", explica Maria Manuel Mota à Renascença.

Esta é apenas a ponta de um icebergue de investigação científica que se estende agora pela fase dos testes serológicos, destinados a estabelecer a proporção da população que já esteve em contacto com o vírus.

"Servem para saber quem tem anticorpos, para saber se esses anticorpos lhes dão imunidade. Historicamente, por contactos que tivemos com outros coronavirus, vamos ter algum tipo de imunidade e isso são bons sinais", adianta a mulher que lidera o IMM, que está envolvido num consórcio lançado para o desenvolvimento dos testes serológicos.

A parceria abrange ainda o Instituto Gulbenkian de Ciência, Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica, Instituto de Tecnologia Química e Biológica da Universidade Nova de Lisboa e o Centro de Estudos de Doenças Crónicas da Universidade Nova de Lisboa.

"Não estamos em competição", assegura Maria Manuel Mota ao assinalar que outros centros de investigação no país estão a tentar também criar testes serológicos.

"Um colega meu dizia ontem que até os Jogos Olímpicos foram adiados um ano. Temos de usar ferramentas diferentes e ver qual é a melhor. E se houver vários testes ótimos, ainda melhor. Vai ter de haver um número muito grande de testes", complementa a diretora do IMM.

A corrida da Ciência contra a Covid-19

Os cientistas "correm" em duas "pistas" fulcrais para a resposta clínica à Covid-19. A mais longa é a vacina, que já se sabe que não deve surgir a curto prazo. Daí que também a diretora do IMM apele a um comportamento muito controlado da população ao aligeirar o confinamento a partir de maio.

"A vacina não é solução no próximo ano ou mais. O vírus é o nosso problema. mas também é a nossa solução. Sabemos que vamos ter que nos expôr um pouco ao vírus, mas de forma extremamente controlada. Vamos ter esta abertura de confinamento, seja como ela for, de acordo com o plano que nos vão dar. Nós somos apenas uma peça desse plano e temos que o cumprir. Não vamos sair do confinamento e voltar à nossa vida que achávamos que era a normal. Vamos ter um novo normal em que tudo é extremamente controlado", alerta Maria Manuel Mota na Renascença.